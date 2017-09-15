Москва, 15 сентября, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов намерен добиться пресечения использования термина «христианский терроризм» в российских СМИ. Об этом он заявил в соответствующем письме, направленном на имя главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского. Ситуация получила огласку 15 сентября.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Николай и Матильда

По мнению Милонова, связь между вероисповеданием и экстремизмом навязывается обществу агрессивным либеральным меньшинством. В свою очередь, это провоцирует разжигание религиозной розни и нетерпимости, а использование термина «христианский терроризм» (равно как и «исламский») провоцирует в стране гражданскую нестабильность.

Милонов, безусловно, прав в плане того, что христианство и терроризм — две вещи несовместные. Христианство — религия любви к Богу и к людям, которая не может быть сочетаема с запугиванием. Однако свои претензии депутату стоило бы направлять не в адрес СМИ, а в адрес тех деятелей, которые не видят между христианством и запугиванием противоречия. В противном случае получается, что Милонов демонстративно борется со следствием, игнорируя причину. Как говорится, слово есть, а терроризма нет.

Milonov.ru Виталий Милонов

Разговоры о «христианском терроризме» появились не на пустом месте: угрозы от «Христианского государства» «жечь за «Матильду», атака на офис режиссера этого фильма, наезд грузовика на кинотеатр, поджог машин у офиса адвоката Учителя — это акты устрашения. Почему Милонов не выступил широко и публично с объяснением разницы между этими деяниями и истинным христианством, а вместо этого занимается охотой на блох?

Наконец, до сих пор не получило соответствующей оценки (в том числе со стороны православно активного депутата) высказывание Александра Калинина, лидера упомянутого «ХГ»:

"У нас были серьезные встречи с рядом организаций, где люди давали обещание своим братьям, что, если фильм «Матильда» выйдет, я пойду жечь, палить, уничтожать, пойду до последнего. Это не те люди, что просто сказали, и всё. Они из тех, кто сказал и сделает».

То, что само название данной структуры вызывает ассоциации с не имеющими отношения к исламу кровопийцам из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очевидно, не вызывает у депутата Государственной думы возмущения. А может, пора? Потому что без этой компоненты намерение Милонова обратиться по вопросу использования в СМИ термина «христианский терроризм» в Генпрокуратуру — выглядит фарсом.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Николай II

Примерно такой же накал противоречий содержит в себе обиженная риторика главной зачинщицы всей этой эпопеи вокруг «Матильды», тоже депутата Государственной думы Натальи Поклонской. После того как крупнейшие сети кинотеатров отказались показывать «Матильду», пояснив, что беспокоятся за безопасность зрителей, Поклонская в своем сообщении от 13 сентября поддержала их за… уважение к чувствам верующих. То есть кинотеатры открыто подтверждают, что их запугали, а депутат хвалит их за благоразумие? Пусть скандал вокруг фильма сильно напоминает игру в четыре руки, для российского общества важно вырвать корень экстремизма, в какие бы благородные обертки он не был упакован.

«А во всем «виновата» — Поклонская», — иронично заканчивает она свое обращение.

А разве не виновата? Кто устроил невероятный шум, поднял крик до небес? Кто изо всех сил разделял общество на «правых» и «виноватых»? Кто разжигал ненависть и рознь по отношению к людям с иным мнением о «Матильда»? Кто раздул скандал вокруг фильма до размеров ядерной катастрофы? Ах, это всё от благих намерений? Но именно от этих ее благих намерений защитить честь Николая Второго повыползали на свет все те субъекты, которые сейчас дискредитируют православие и православных. Большинство из которых, как говорится, ни сном ни духом.

Предыдущее заявление депутата Поклонской, от 11 сентября, содержит решительное осуждение любого проявления насилия. Направляет ли Поклонская одновременно с обращением к читателям запрос в прокуратуру относительно высказываний «Христианского государства»? Нет: она просит правоохранительные органы проверить поджог машин у офиса адвоката Алексея Учителя, непрозрачно намекая, что жертвы происшествия — и есть его виновники, а «православные радикалы» — это выдумка для отвода глаз. Видимо, и Калинин, говорящий, что для него нет слишком радикальных методов, — это выдумка. Правда, он уточняет, что лишь бы люди не страдали, и понимает, что при поджоге машины может кто-то пострадать, но молится (!), чтобы этого не было. Так где — решительное осуждение?

Депутат Виталий Милонов помимо прочего в своем письме к Роскомнадзору указывает, что связывание религии и терроризма — это диверсия, нуждающаяся в правовой оценке со стороны государства. Верно каждое слово, только такую фразу нужно направлять не в Роскомнадзор и не против СМИ, а в прокуратуру — против экстремистов, называющих себя религиозными. Подмену понятий общество не заметит, если его как следует запугать, но является ли фильм про балерину-интриганку тем поводом, ради которого стоит испепелить Россию?