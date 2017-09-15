Екатеринбург, 15 сентября, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину придётся в принудительном порядке мирить режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Иначе раскол в обществе из-за рядовой художественной ленты, которую ещё никто не видел, может привести к необратимым, революционным последствиям, которые не вписываются в сценарий кампании по выборам президента в марте 2018 года, считает уральский политолог Александр Устинов.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Паром

Политолог уверен, что страсти по фильму «Матильда» — это часть большого сценария уже идущей президентской кампании, подобного сценарию 2012 года с выходом оппозиции на Болотную площадь, проектом «Человек труда», полпредами из народа, Навальным и разгромом оппозиции. Так называемые «закладки» делались ещё в июле 2011 года.

«Думаю, у этого сценария был хэппи-энд: единение, целование, голосование. Но, похоже, всё пошло не по плану. Актёры, а скорее, авторы на ходу переписали сценарий, — полагает Александр Устинов. — Вот и сейчас мы видим очередные «закладки» и некоторых «исполнителей». При этом «исполнители» сами не знают всего сценария и развязки. Ни Алексей Учитель, ни Наталья Поклонская, ни Патриарх Кирилл с епископом Тихоном, ни Игорь Албин с Виталием Милоновым, никто из рядовых «поджигателей» и «разжигателей» не ведает о той судьбе, которая им уготована».

Александр Устинов считает, что власть ошиблась со ставкой на идеологических проводников.

«Юродивые, мироточащие, набожные, немытые байкеры — они стали медийным лицом власти. Мракобесие становится государственной идеологией. Средства массовой информации с утра до ночи растлевают людей и ворошат «дно». Элиту это беспокоит. Силовики обездвижены и, похоже, затаились. Революционеры ждут своего часа. Ничему нас история не учит. Опора власти на «дно» общества чревата потерей власти и разрушением государственности. Мы помним, к чему привела династию Романовых опора на Григория Распутина, на черносотенцев и октябристов. Элита взбунтовалась, свергла царя, силовики затаились, страна развалилась, а власть досталась революционерам. Мы помним, к чему привела Михаила Горбачева его опора на «демократизацию и гласность». Элита взбунтовалась: организовала ГКЧП, силовики затаились, страна развалилась, а власть досталась революционерам», — напоминает политолог.

«Царебожники», как принято называть ярых поклонников последнего российского императора — это очень серьёзный сигнал активизации и превалирования деструктивных сил в самой Русской православной церкви. Что доказывает не дискуссия, не разумный диалог, а бушующие полярные страсти по художественному высказыванию, которое еще никто не видел, так как премьера фильма «Матильда» намечена на октябрь 2017 года.

«Это не секта, а суть нынешней РПЦ. Это её главный актив, — считает Александр Устинов. — Все остальные, ходящие раз в год в церковь и ныряющие в прорубь — это электорат партии РПЦ. И в этом активе многие силовики, губернаторы, чиновники, олигархи и даже часть окружения президента. И обструкция фильма «Матильда» — это ультиматум, попытка выбить из Владимира Путина некое предвыборное обещание. Президент, похоже, в замешательстве. Ему важен весь электорат России. Он чувствует дыхание мусульманской части страны, которая тоже начинает демонстрировать силу. Здесь Путину необходимо самому найти мировое соглашение до 18 марта.

Как полагает политолог Александр Устинов, президенту придется публично, в принудительной форме мирить депутата Госдумы Наталью Поклонскую с режиссёром Алексеем Учителем. Чтобы власть окончательно не потеряла лицо.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин провёл аналогии действий православных активистов против фильма «Матильда» с действиями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Говорухин сравнил бои вокруг «Матильды» с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)