Калуга, 15 сентября, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Компания Volkswagen намерена в 2017 году увеличить в два раза количество отправляемых на экспорт автомобилей — заявил руководитель завода компании в Калуге Оливер Грюнберг, сообщили 14 сентября «Ведомости».

nadeem1991 Volkswagen

Таким образом, доля производящихся в России машин, отправляемых компанией за рубеж, увеличится с 10 до 20%. Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что в 2016 году Volkswagen на экспорт отправила 13 тыс. 700 автомобилей.

Сообщается, что подавляющее большинство машин было экспортирована в Чехию (12 тыс. 600 ед). Всего с января по май 2017 года на российских заводах Volkswagen было выпущено 91 тыс. 100 автомобилей.

Как сообщил Оливер Грюнберг, в основном на экспорт уходила модель Skoda Yeti, однако в ближайшее время экспорт этих автомобилей уменьшится, поскольку к концу 2017 года их производство будет свернуто.

Менеджер подчеркнул, что у компании есть желание увеличивать долю российского экспорта, но этому мешают различные причины, такие как нестабильность рубля, проблемы с запчастями и качество российского топлива. Также одной из проблем является то, что в последнее время западные страны ужесточают экологические требования к автомобилям.

Напомним, ранее руководство концерна Volkswagen заявило, что к 2030 году компания откажется от производства автомобилей с двигателями, работающими только на природном топливе. За обозначенный срок Volkswagen намерена выпустить по крайней мере одну электрифицированную версию всех своих 300 моделей (в состав концерна входит множество компаний, включая: Audi, Porsche и Skoda).