Иркутск, 15 сентября, 2017, 16:20 — ИА Регнум. «Стоит надеть военные башмаки, что — словно свирепые псы — крепки и мощны, ждут тебя на пороге, тут же помимо воли своей ты снимешь ружье со стены и отправишься в свой путь по разбитой дороге».

Mikhail Evstafiev Радован Караджич

Радован Караджич

Южные славянские народы всегда испытывают давление на свою культуру и язык со стороны всей западной цивилизации. Но чем наглее действуют «всадники апокалипсиса» в виде чудовищ, которых породила культура постмодерна, тем скорее происходит отторжение. Именно в недрах сербского народа зародился протест против попыток обезличить национальный дух, привести сербскую культуру к общему знаменателю с западноевропейскими и, увы, нехристианскими ценностями. На гребне волны в борьбе за самобытность сербского народа оказался Радован Караджич, воин-поэт, борец за свободу своего народа. В народе он настолько популярен, что боснийские сербы говорят: «Каждый серб — Радован».

Елена Юрьевна Гуськова — доктор исторических наук, специалист по истории славянских народов, академик Сербской академии науки и искусств, член Сената Республики Сербской, которая является членом жюри международного литературного форума «Золотой Витязь», рассказала нам о жизни и творчестве Радована Караджича, которое неразрывно связано с жизнью всего сербского народа.

Е. Ю. Гуськова: Караджич никогда не хотел воевать. Караджич никогда не думал, что ему придется воевать. Разногласия начались в 1990 году в Боснии-Герцеговине, в 91-м году обострились в связи с распадом огромной страны Югославии, в которой было шесть республик. Босния и Герцеговина распадалась особенно тяжело, потому что там было три народа: боснийские мусульмане, хорваты и сербы. Они никак не могли договориться между собой выходить или не выходить из Югославии. Мусульмане были за выход из страны, сербы хотели остаться в составе Югославии. Все разногласия сначала пытались решить политическим путем, а потом уже и военным. Сербы очень просили врача и поэта Радована Караджича возглавить партию, которая поведет сербов «по дороге сербства», что означает остаться в составе Югославии.

Радован Караджич — психиатр, врач, который занимался лечением души человека, его головой, и он понимал, что возглавить Республику Сербскую ему будет очень трудно. Тем не менее он принял это решение, и в результате выборов с 1992 года по 1996 год он был президентом Республики Сербской.

Mikhail Evstafiev Радован Караджич

Е. Ю. Гуськова: Будучи президентом в военное время, он всегда использовал при решении сложных вопросов демократический принцип референдумов. Например, когда встал вопрос принять или нет мирный план Венса — Оуэна в 1993 году. Почему-то Европа не хотела признавать результаты сербских референдумов, а их было несколько. Тем не менее Караджич настаивал, что претензий к референдумам быть не может, поскольку таким способом волеизъявления народов пользуются все государства Европы. Радован Караджич был всегда за мирное решение вопроса, поэтому участвовал во всех мирных переговорах в Женеве. В то время Европа взяла на себя весь процесс по урегулированию ситуации в Боснии и Герцеговине. Было предложено несколько планов по урегулированию, и Радован Караджич всегда показывал добрую волю. Именно Радован Караджич вместе с главнокомандующим Ратко Младичем выступали за то, чтобы оставить сербам только те земли, на которых они жили, и не в коем случае не вести наступательную войну. Уже в конце 1992 года они заявили, что больше не будут воевать и оставляют за собой право только защищаться. Радован Караджич объявил, что в Республике Сербской наступает мир. Мир не наступил, потому что и боснийские мусульмане, и хорваты при этом разделе территорий пытались занять как можно больше земель, в том числе тех, где жили сербы.

В процессе борьбы за Республику Сербскую, за ее основы Радован Караджич принимал активное участие, и во многом ему принадлежит заслуга, что сегодня Республика Сербская существует. Именно по решению Радована Караджича уже после Дейтоноских соглашений был создан Сенат Республики Сербской как орган по решению внутренних вопросов. Сенат существует до сих пор. Когда закончилась война и был подписан Дейтонский договор, Радован Караджич скрывался, потому что его разыскивал Гаагский трибунал. Он понимал, что это несправедливо и политически ангажировано. Его долго не могли найти. Будучи психиатром, он использовал все возможности, чтобы продолжать работать, изменив свою внешность.

Е. Ю. Гуськова: В конце концов, Гаагский трибунал все-таки заставил Сербию пойти на выдачу Радована Караджича. С 2008 года он находится в Гаагской тюрьме, ему был вынесен приговор о пожизненном заключении. Караджич защищался в суде сам, потому что лучше него ситуацию в Республике Сербской не знал никто, особенно, что касается его личной роли. Сначала он делал это не столь уверенно, но к концу процесса он научился, приобрел серьезный опыт, и многие юристы считают, что защищался он высокопрофессионально. Его обвиняют и в геноциде, и в преступлениях против человечности, и еще во многом, в чем он также не принимал участия. Это коллективные обвинения, которые пытаются предъявить большинству сербских генералов и офицеров. Однако сейчас наступил период апелляции, и Радован Караджич находится в Гаагском трибунале и ждет решения. Ждать в своей стране или в Белграде ему не разрешили.

Е. Ю. Гуськова: Я видела недавно Радована Караджича, когда мы посещали в Гаагском трибунале генерала Ратко Младича. Я шла по коридору на переговоры и увидела в одной из открытых дверей Радована, который печатал что-то на пишущей машинке. Вопреки правилам трибунала, мы обнялись, пожелали друг другу всего наилучшего. Я очень рада, что такая встреча состоялась. До этого мы с ним несколько раз встречались только во время войны на территории Боснии и Герцеговины.

Е. Ю. Гуськова: Радован Караджич пишет не только стихи, у него есть и прозаические произведения, в которых очень много юмора. У него очень много и самоиронии, и иронии. Малая часть его произведений переведена на русский язык, и сегодня очень многие интересуются и его творчеством, и переводами на русский язык. То, что он сегодня высоко оценен «Золотым Витязем» и награжден, — это для него моральная поддержка и моральная победа. Весть об этом, конечно, очень скоро долетит до Гааги, и Радован Караджич будет рад, что Россия его помнит.

Кажется невероятным, что в таких трагических обстоятельствах Радован Караджич и по сей день остается поэтом мирового масштаба, не только политическим, но и литературным лидером сербов. Он продолжает писать и публиковать художественные произведения. В 2004 году увидел свет его роман «Чудесная хроника ночи», в 2005 году — книга стихов «Под левой грудью века». В 2008 году Союз писателей России присудил Радовану Караджичу награду «Имперская культура» в номинации «Славянское братство», таким образом подтвердив уважение к его творчеству и верности служению единства славянских народов. Ранее, в 1994 году, ему была вручена Шолоховская премия, а в 1995 году — орден Андрея Первозванного.

В этом же 1995 году от «Международного трибунала по бывшей Югославии» Караджич получил совсем «другую награду» — 40 лет тюрьмы за преступления, которые не совершал.

«Вот — ушли чужаки, Мир наступает. Целыми днями скучают военные башмаки. Зевает один, другой засыпает».

Радован Караджич.