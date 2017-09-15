Ярославль, 15 сентября, 2017, 12:02 — ИА Регнум. У государственного предприятия «Ярославское АТП» в 2016 году убыток составил более 11 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Duma.yar.ru Заседание Общественного совета при департаменте транспорта

В 2015 году «Ярославское АТП» было реорганизовано путем присоединения шести самостоятельных госпредприятий транспортной отрасли (в Рыбинске, Шестихине, Пошехонье, Гаврилов-Яме, Ростове и Переславле-Залесском), которые получили статус филиалов. С 1 января 2016 года «Ярославское АТП» начали работу в новом формате.

Представители экспертного сообщества, депутаты областной думы и представители департамента транспорта отметили ряд существенных проблем финансово-хозяйственной деятельности «объединенного» предприятия. В частности, снижение выручки, в том числе от заказных перевозок, растущий убыток, сокращение численности производственного персонала и другие.

«С начала 2016 года «Ярославское АТП» работает в условиях новой организационной структуры. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка от прочих видов деятельности снизилась на 30%, а текущий убыток составил чуть более 11 миллионов. На заседании общественного совета при департаменте транспорта области проблема обсуждалась. На сегодняшний день вопрос стоит на контроле, департаментом уже прорабатываются пути выхода предприятия из сложившейся непростой ситуации. Безусловно, необходимо привлекать профессиональные кадры в АТП, усиливать менеджмент, менять организационную структуру. Нельзя допустить усугубления положения предприятия» — сказал корреспонденту ИА REGNUM ио директора департамента транспорта Евгений Моисеев.

Аналогичные проблемы были отмечены в апреле нынешнего года, когда вопрос о работе АТП обсуждался на заседании комитета Думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству. В настоящее время в департаменте транспорта обсуждается ряд мер по нормализации ситуации. Вопрос остаётся на контроле исполнительной власти и депутатов Думы.