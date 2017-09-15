Ярославль, 15 сентября, 2017, 11:41 — ИА Регнум. 14 сентября в правительстве Ярославской области рассказали об уровне коррупции в регионе, сообщает ИА REGNUM.

В региональном правительстве обсудили уровень коррупции

На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции руководитель аппарата регионального правительства Юрий Валдаев сообщил, что в этом году в законодательство о противодействии коррупции внесены изменения. Проверки достоверности и полноты сведений о лицах, замещающих муниципальные должности и должности глав муниципальных администраций по контракту, теперь проводятся по решению губернатора Ярославской области. А их проведение осуществляется непосредственно региональным управлением по противодействию коррупции.

На заседании прозвучало, что всего за восемь месяцев этого года назначено 60 проверок и процедур контроля. В предыдущем году их было всего 39. Уже завершено 38 мероприятий, 22 проверки находятся в работе. Большинство проверок инициировано на основании полученных представителем нанимателя представлений прокуратуры области.

Как отметил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию коррупции Артем Иванов, наиболее эффективными антикоррупционными мероприятиями являются проверка деклараций о доходах чиновников, размещение соответствующей информации в СМИ и работа телефона доверия.

По итогам 23 завершенных проверок выявлено 22 факта нарушений требований законодательства. 20 связаны с недостоверностью и неполнотой предоставляемых сведений о доходах и имуществе, 2 факта касаются несоблюдения требований о предотвращении конфликта интересов. В результате 11 лиц были привлечены к юридической ответственности, в отношении восьми принято решение не применять меры в связи с малозначительностью нарушений, один человек уволился по собственному желанию, еще по двум фактам проверка продолжается.

В рамках 15 завершенных процедур контроля за расходами фактов несоответствия расходов служащих их доходам не установлено.

В целом, как сообщил Артем Иванов, число нарушений антикоррупционного законодательства, выявленных управлением в рамках проведения проверок достоверности и полноты предоставляемых сведений, в этом году по сравнению с 2016-м возросло. Однако говорить о растущем уровне коррупции в регионе при этом, по его мнению, было бы неверно.

«Говорить о том, что эта динамика обусловлена растущим уровнем коррупции в регионе, неправильно. Следует учитывать, что, во-первых, антикоррупционные стандарты за последнее время значительно расширились: добавлены новые требования, ограничения и запреты. Во-вторых, сами требования постепенно распространяются на все большее число служащих и чиновников. В-третьих, развивающиеся технологии существенно упрощают и ускоряют поиск информации, направление запросов и получение ответов» — говорит Артем Иванов.

По словам уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина, к нему еще поступают единичные жалобы на проявления коррупции, в частности, на примеры неформальных взаимоотношений или материальной заинтересованности в процессе принятия того или иного решения. Граждане обращались с жалобами на судебные инстанции, правоохранительные структуры, медицинские организации. Выявлялись факты нарушений в сфере раскрытия доходов госслужащих.

Обращаясь к уполномоченному, граждане также выступали с критикой законодательства в части освобождения лица от занимаемой должности в связи с неправильным предоставлением сведений о доходах. По их мнению, некорректное оформление деклараций некоторыми служащими было вызвано отсутствием четких инструкций и методических рекомендаций по заполнению справок о доходах.

Участники встречи согласились: в каждом конкретном случае нарушений антикоррупционного законодательства необходимо понимание, был ли умысел именно на сокрытие доходов. Сами по себе неверные сведения не могут являться основанием для освобождения лица от занимаемой должности, но должны служить поводом для проведения соответствующей проверки.