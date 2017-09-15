Горно-Алтайск, 15 сентября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Политсовет местного отделения партии «Единая Россия» в Горно-Алтайске обсудил итоги выборов депутатов городского совета, которые состоялись в единый день голосования. По итогам выборов партия власти получила более 47% голосов при явке 31,08% избирателей. Во всех одномандатных округах победили единороссы. Результаты выборов обеспечили партии 16 депутатских мандатов из 21 в городском совете, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

Скриншот страницы Владимира Челчушева vk.com Борьба. Многократный чемпион по национальной борьбе Владимир Челчушев (слева) получил лучший результат на выборах в Горно-Алтайске

Председатель совета депутатов Юрий Нечаев рассказал, что при распределении мандатов будет использован метод империале, в соответствии с которым «Единой России» достанется шесть мандатов. Два мандата получит КПРФ, по одному — «Родина», ЛДПР, «Справедливая России».

Он также добавил, что самое большое число голосов среди кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, получил директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы, профессиональный борец и неоднократный чемпион национальных игр Владимир Челчушев на округе №1 (666 голосов).

На заседании также обсуждалась подготовка к конференции городского отделения партии. В срок до 26 сентября должны состояться собрания всех первичных отделений, а первый этап конференции будет проведен 27 сентября. На нем, вероятно, партия определится с кандидатурой мэра Горно-Алтайска, который будет избран в конце сентября на первой сессии из числа депутатов.

Кстати сказать, некоторые суеверные политики и общественные деятели после обнародования итогов выборов стали шептаться, что, мол, в избирком поступило указание «изменить» показатель Челчушева, за которого проголосовали 666 избирателей, — либо добавить ему один голос, либо, наоборот, отнять. Впрочем, в избирательной комиссии заявили, что «никаких подобных указаний нам не поступало и не могло поступать». «Результат отражает волеизъявление избирателей, никакого жульничества, никакой магии, это не предмет для спекуляций», — сказал собеседник агентства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате выборов в Горно-Алтайске «Единая Россия» получила 47,2% голосов избирателей, КПРФ — 19,2%, «Родина» — 12%, ЛДПР — 11,9%, «Справедливая Россия» — 6,6%. Явка составила 31,1% — это наилучший показатель явки среди столиц субъектов Федерации, где 10 сентября выбирали представительные органы власти.