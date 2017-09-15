Оренбургская область, 28 декабря, 2005, 10:41 — ИА Регнум. Оренбурженка подала иск в суд на производителя сока, которым, по ее мнению, отравились дети. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела надзора за питанием территориального управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Татьяна Крутотва, 28 ноября в фельдшерско-акушерский пункт Неженки было зафиксировано обращение по поводу отравления двух детей. В ночь с 29 на 30 ноября девочка поступила в инфекционную больницу Оренбурга, поскольку у нее повысилась температура и появилась рвота. 1 декабря дочь с матерью самовольно покинули лечебное учреждение. Впоследствии матери предлагали воспользоваться направлением в детскую больницу, но женщина отказалась.

В территориальном управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области была проведена экспертиза виноградного сока, который пили дети. Результаты показали наличие в соке патулина, который образует грибки пиницилиум. По словам Крутовой, оренбургские специалисты сделали запрос в институт питания Российской академии медицинских наук, где просили разъяснить санитарные нормы в отношении патулина. Оказалось, что согласно СанПИНу патулин не допускается только в трех соках - яблочном, томатном и облепиховом.

Кроме того, получить острое отравление виноградным соком, содержащим патулин, невозможно. Однако, если у мальчика хроническое заболевание печени, то у девочки увеличение внутренних органов произошло явно по причине интоксикации. Следовательно, отравление все же было. Как говорят в Роспотребназдзоре, расследования не проводилось, но не исключено, что ребенок отравился домашней пищей либо открытый сок не правильно хранили более суток. Сок с продажи не снят.

Случай отравления продукцией Адыгейского консервного комбината пока не доказан, а других случаев в России не наблюдалось. Теперь истину предстоит выяснить в суде. Мать потребовала от производителя в качестве компенсации по 25 тысяч рублей на каждого ребенка.