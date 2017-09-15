Ярославль, 15 сентября, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В Ярославле красные туристические автобусы стали проводить ночные экскурсии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Туристы оценят ночной Ярославль

Красные туристические автобусы, которые курсируют с начала мая по центру города, добавили в свой репертуар романтические ночные экскурсии. Автобусы стартуют в восемь вечера, когда в Ярославле темнеет. Они совершают экскурсию по центру города, но делают остановки не около музеев, а у наиболее красиво освещенных достопримечательностей города. Про них рассказывает не аудиогид, а живой экскурсовод.

«Это очень удобно, когда люди приезжают к нам в пятницу вечером. Они могут сразу прокатиться по ночному городу. И на следующий день они получают бесплатную экскурсию по дневному городу. Я видел, что люди, попробовав ночной маршрут, потом еще посещали и дневную экскурсию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «ИНТЕР-проект» Игорь Нурмухамедов.

Организаторы экскурсии возят туристов к подсвеченным театру Волкова, Советской площади, Стрелке и отмечают, что многие улицы города ночью очень плохо освещены. Например, на Андропова, кроме здания мэрии, ничего увидеть нельзя. Плохо освещена, по мнению экскурсоводов, и церковь Богоявления.

«Ночные экскурсии пользуются большим спросом. Тем более, сейчас в зимнее время года, темнеет рано, и это востребовано. Мы собирается увеличивать количество дней в неделю с экскурсиями», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Игорь Нурмухамедов.

Сегодня организаторы попробуют новую «ноту» в экскурсии — ее окончание пройдет в одном из знаковых кафе города.