Ванино, Хабаровский край, 15 сентября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Экологические отряды школ свободного порта Ванино вместе с председателем комитета охраны окружающей среды минприроды Хабаровского края Алексеем Сабитовым и замначальника экологической экспертизы министерства Еленой Филимоновой приняли участие в международном проекте по изучению дрейфующего мусора в Японском море. В проекте ежегодно принимают участие школьники России, Японии, Китая, Южной Кореи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Нерпы острова Токи

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В последнее время экологи фиксируют загрязнение прибрежных вод Японского моря различным мусором — рыболовными снастями, бытовыми отходами, которые незаконно, в целях экономии, выбрасывают в море с судов. Это наносит серьезный вред как рыбопромысловому хозяйству, так и экологии в целом.

Фонд «Центр экологического сотрудничества стран региона Японского моря» начиная с 1996 года проводит «Исследования выброшенного волнами и поглощённого почвой морского мусора на побережьях Японского и Жёлтого морей». Юные экологи СПВ Ванино седьмой год принимают участие в Международном проекте по исследованию дрейфующего мусора.

В свободном порту Ванино также находится уникальный памятник природы — остров Токи — лежбище краснокнижных ластоногих.

На берегу бухты Токи экологическая бригада, состоявшая их юных экологов, педагогов и чиновников регионального минприроды собрала мусор, рассортировала его. Затем все данные были занесены в специальные протоколы исследований.

Параллельно ребята провели изучение одного из самых опасных загрязнителей морского побережья — микропластика. Именно он тревожит ученых стран АТР, так как наносит непоправимый вред экосистеме. Ежегодно от пластикового мусора погибают сотни морских животных, птиц, рыб. Четвертая часть всего мирового океана сегодня представляет собой свалку, которая буквально забита пластиковыми отходами.

Собранная ребятами информация будет детально изучена в «Центре экологического сотрудничества стран Японского моря».

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Как сообщало ИА REGNUM, тревогу по поводу загрязнения моря пластиковыми отходами бьют и экологи Сахалина. Только в первой половине 2017 года от выброшенных рыбаками в море сетей, пластика погибли 11 краснокнижных сивучей. На Сахалине ежегодно касатки и киты запутываются в брошенных сетях. Как показывают события, в России полностью отсутствует система помощи и спасения морских млекопитающих