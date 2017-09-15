Ярославль, 15 сентября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В центре Ярославля продолжается массовая замена старых красных ограждений на новые стальные с символом города. Критики по поводу их внешнего вида стало меньше, однако жители заметили, что некоторые свежепоставленные решетки уже начали покрываться ржавчиной.

Группа в Facebook «Дороги Ярославля», Андрей Трифонов Новые ограждения уже ржавеют

Фото, выложенные в группу Facebook «Дороги Ярославля», вызвали шквал негодования и возмущения. Ярославцы делают предположения — что же будет с новыми ограждениями после зимы и в какую сумму обойдется их постоянное обслуживание?

Вспоминают и Сергиев Посад, где такие же решетки, но с другим дизайном, приняли весьма посредственный вид и заржавели уже спустя несколько месяцев.

Напомним, стоимость новых ограждений для 11 улиц и площадей составляет 23 млн рублей.

Дизайн пешеходного ограждения специально разработан для зоны ЮНЕСКО и использует в своем оформлении герб Ярославля. В мэрии считают, что стальные ограждения проще в эксплуатации, их легче ремонтировать. В то же время власти не намерены полностью отказываться от чугунных решеток, многие годы украшающих ярославские улицы и бульвары.