Санкт-Петербург, 16 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 3 сентября Временное правительство постановило поручить управляющему Министерством продовольствия озаботиться скорейшей доставкой в Финляндию зерновых хлебов.

Тайная полиция

Временное правительство постановило уволить от должности: министра внутренних дел Авксентьева; министра труда Скобелева; министра юстиции Зарудного (согласно их заявлениям 1 сентября).

Пальчинский обратился с воззванием к петроградским рабочим, где пишет:

«В связи с минувшим мятежным выступлением… военный генерал-губернатор обратился с воззванием к рабочим и призывал помочь делу устройства необходимых окопных сооружений. Тысячи рабочих откликнулись на этот призыв и своим личным безвозмездным трудом выполнили в течение нескольких часов громадную работу, которая без их помощи потребовала бы несколько дней».

Далее он приносит рабочим за это благодарность. «Рабочий путь» (5 сентября) печатает по поводу этого воззвания статью под заглавием «благодарность, которая никому не нужна».

«Известия» пишут, что морским министром получена от адмирала Максимова следующая телеграмма:

«Ввиду могущих быть волнений в обоих флотах против офицеров в связи с выступлением союза офицеров, прошу довести до сведения флотов, что по имеющимся у меня сведениям офицеры Балтийского флота не имели никогда представителей в главном комитете офицеров при Ставке, а черноморские отозвали своего представителя после ухода адмирала Колчака. Таким образом, воззвание составлено главным комитетом без всякого участия и ведома морских офицеров, о чем мною был сделан запрос главному комитету, как только воззвание это было выпущено».

Керенский телеграфировал в Гельсингфорс в связи с новостью о самосуде над четырьмя офицерами в корниловские дни:

«Всем, срочно. Требую немедленно прекращения отвратительных насилий, чинимых позабывшими свой долг и совесть командами, прикрывающими свои преступления спасением Родины и свободы, а в действительности вносящими полный развал в боевую готовность флота перед лицом врага и поэтому являющимися изменниками Родины. Позорные контрреволюционные действия убийц и насильников лягут несмываемым пятном на все команды Балтийского флота. Жду немедленных донесений о полном восстановлении порядка. Верховный главнокомандующий Керенский».

Моряки

Каледин телеграфирует Временному правительству о получении его приказа, просит не предпринимать против него мер насилия до решения войскового круга и сообщает, что должность атамана передана им товарищу атамана и начальнику войскового штаба. Генерал Алексеев в телеграмме от 4 сентября это ходатайство Каледина поддержал. Временное правительство постановило назначить по делу Каледина предварительное следствие, возложив его на Шабловского.

«Известия» пишут:

«ВЦИК и ИК ВСКД постановили созвать на 12 сентября в Петрограде съезд всей организованной демократии и послали телеграмму с приглашением ряду организаций.

1) ВЦИК на совещании получит 100 мест;

2) Областные комитеты С. Р. и С. Д. — 50 мест;

В) ИК СКД —100 мест;

4) Областной Комитет С. Кр. Д. — 50 мест. Кооперация —150 мест; профсоюзы —100 мест; военные организации — 84 места; ж.-д. союз — 20 мест; торгово-промышленный союз — 20 мест; почтово-телеграфный — 10 мест; учительские союзы —15 мест; служащие земгора — 3 места; служащие в прочих комитетах — 2 места; фармацевты — 1 место; фельдшера — 2 места; врачи — 2 места; журналисты — 2 места; адвокаты — 2 места; инженеры — 2 места; архитекторы — 1 место; земства — 50 мест; национальные группы — 59 мест; крестьянский союз — 10 мест».

ВЦИК публикует воззвание, где призывает солдат воздерживаться от самосуда над офицерами.

«Рабочий путь» (орган ЦК большевиков) в первом же номере пишет:

«Товарищи рабочие и солдаты! Контрреволюция наступает с новой силой. Будьте настороже! Не предпринимайте никаких выступлений без призыва нашей партии. Ждите директив Центрального Комитета РСДРП»

В другой статье «Рабочий путь» пишет:

«Мы видим, что круг заговорщиков гораздо шире, чем мы предполагали. Вокруг Временного правительства создалась определенная атмосфера… Контрреволюционные соколы из офицерского союза при Ставке разлетелись по всей стране с тем, чтобы поджигать Россию со всех сторон. В Питере осиное гнездо контрреволюции в сущности осталось в полной неприкосновенности!.. Власть по-прежнему в руках военной шайки и контрреволюционных капиталистов…

Рабочие, солдаты и матросы — большевики без всяких условий оказали в эти дни безоговорочную поддержку ВЦИК. Сейчас наступает, однако, момент, когда они должны сказать ему ясно и недвусмысленно: довольно играть с огнем!.. Контрреволюция не подавлена. Контрреволюция еще только начинается. Рабочие, крестьяне и солдаты справятся с ней».

Далее «Рабочий путь» пишет:

«В настоящий момент, когда контрреволюция вышла на улицу… в целом ряде городов, больших и малых, возникли революционные комитеты, и власть в той или иной мере, иногда полностью, перешла в их руки».

«Социал-демократ» пишет:

«Ликвидация заговора идет в совершенно определенном направлении: Корнилова устранить, но корниловщину оставить… А поэтому борьба с ней невозможна без борьбы с правительством. Оно всячески будет покрывать ее. Корниловщину надо теперь искать уже не в Москве, а в Петербурге, и глава ее носит очень известное имя — Керенский».

Керенский в автомобиле

«Социал-демократ» печатает статью «Об агентах иностранного империализма», где, приводя ряд фактов, говорит, что

«господа «союзники» действуют заодно с Корниловым, который в свою очередь дружит с Вильгельмом, и вся эта честная компания по единому плану ударяет по русской революции. Довольно! Господа Бьюкенены и компания должны быть изгнаны из России, а союзы и тайные договоры с ними расторгнуты».

За эту статью Временное правительство привлекло ответственного редактора Соколова к суду.

Из разговора по прямому проводу (2 сентября) между прокурором Московской судебной палаты Сталь и председателем чрезвычайной следственной комиссии Шабловским, находящимся в Ставке. Сталь говорит:

«Приехавший в Москву поручик Александров сообщил мне, что он был вызван из полка в Ставку 25 августа для обучения в Ставке метанию мин. Выехал 26-го и в поезде встретился с рядом офицеров других полков, вызванных с той же целью. Прибыв в Ставку 27-го, убедился тотчас, что ничему обучать их не будут. В Ставке оказались офицеры почти всех полков Юго-Западного фронта, прибывшие для указанных занятий. Вместо обучения офицерам стали разъяснять известную формулу опасности большевиков в Петрограде.

Сообщили, что в Петрограде находятся вооруженные немецкие и австрийские военнопленные, и предложили выехать в Петроград, дав отдельным группам офицеров различные явки к проживающим на частных квартирах в Петрограде офицерам и генералам, дабы заготовить там кадр офицерства, могущего стать во главе войск, которые откажутся поддерживать Временное правительство».

В «Корниловском деле» имеется отдельная папка с допросами ряда офицеров, которые подтверждают это показание. Руководил этим вызовом в Ставку и посылкой офицеров в Петроград главный комитет союза офицеров в Ставке.

Состоялось заседание Исполкома Московского Совета рабочих депутатов. Решено созвать 5 сентября пленарное заседание Совета, далее решено поручить «шестерке» принять энергичные меры по выселению из гостиницы «Дрезден» контрреволюционных организаций, избрав им в помощь комиссию из трех лиц.

Состоялось соединенное заседание Исполкомов Московских Советов. Обсуждался вопрос об организации в Москве красной гвардии. Принят ее устав. Затем собрание единогласно приняло резолюцию протеста против репрессий, направленных в последние дни против левой печати.

Красная гвардия на Пятницкой улице

Открылся Всероссийский съезд представителей ж.-д. комитетов как казенных, так и частных железных дорог. Главная тема съезда — вопросы снабжения железнодорожников продовольствием.

В Москве состоялось делегатское собрание союза текстильщиков, на котором присутствовали более 300 делегатов, представляющих около 175 тысяч членов союза. Принята резолюция с требованием передачи власти Советам и решительных мер в экономической области.

В Минске с 1 по 3 сентября происходило фронтовое и областное совещание большевиков. Прибыло 46 делегатов с решающими и шесть делегатов с совещательными голосами, представляющих 6061 организованного в армии активиста.

В докладах с мест указывается на трудности работы в связи с последними репрессиями против большевиков, против их печати. Выясняется, что на фронте репрессии против большевиков еще сильнее, чем в тылу. Там практикуется в широких размерах соглядатайство и «вылавливание» таковых из рядов армии. Большевистские газеты почти не доходят, и в роли «держиморд» выступает не только реакционное офицерство, но даже и некоторые комитеты.

По вопросам организации была принята следующая схема. Основной организационной единицей на фронте является отдельная часть: полк, рота, батарея и т. д. Каждая такая ячейка избирает свой комитет из трех лиц, представители из ячеек и дивизии избирают свой дивизионный коллектив, который руководит работой в пределах дивизии. Дивизионный коллектив может передать исполнительные функции фракции дивизионного комитета. В каждой дивизии, корпусе, армии, фронте образуются при войсковых комитетах социал-демократические фракции. Партийной работой в пределах фронта, области руководит фронтовое областное бюро. Общее руководство всеми военными организациями принадлежит ЦК и военной организации при ЦК.

В конце заседания было избрано фронтово-областное бюро из пяти человек.

В Новочеркасске состоялось предварительное совещание большого войскового круга. Багаевский (помощник атамана Каледина) делает доклад о причинах созыва круга (Корниловское выступление, приказ Керенского об аресте Каледина) и о порядке его занятий. Говорит о заседании местной городской думы с общественными организациями 29 августа:

«Та резолюция, которая была принята, гласит, что деятельность войскового правительства контрреволюционна. Раздавались голоса, что его надо арестовать. Затем они вынесли резолюцию о предании войскового правительства прокурорскому надзору…

Кроме этих вопросов, назрело еще два важных вопроса: 1) на фронте полки волнуются относительно постановления малого круга о блоке с партией к.-д. на выборах в Учредительное собрание; 2) о причинах, почему та протянутая на малом круге рука иногородним и крестьянам не была принята».

На вечернем частном совещании круга (где выявился его контрреволюционный состав) многие ораторы выступили против Временного правительства, за Корнилова. Багаевский заявляет:

«Корнилова уничтожат, но пусть знают, что «корниловщина» будет жить» и т. п.

Раздаются недвусмысленные угрозы в отношении офицеров и отдельных лиц, поддерживающих Временное правительство, но Багаевский по поводу их призывает «поговорить особо».

Предварительное совещание закрылось без принятия какой-либо резолюции.