Калуга, 15 сентября, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Ракетоносец-бомбардировщик «Ту-22М3», используемый на российско-белорусских военных учениях «Запад-2017», вышел из строя в результате происшествия и не подлежит эксплуатации. Инцидент произошёл на военной авиационной базе Шайковка в Кировском районе Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Pesochnya.com «Ту-22М» выкатился за пределы летной полосы и получил серьезные повреждения

По информации, полученной от техников аэродрома, сверхзвуковой бомбардировщик выкатился за пределы ВПП. Стойки шасси подломились и, проехав некоторое расстояние, самолет лёг на брюхо. В результате происшедшего «Ту-22МЗ» получил серьезное повреждения и пока не подлежит эксплуатации.

В Минобороны РФ сообщили, что инцидент произошел из-за технических неполадок. По данному факту будет проведена проверка с участием спецкомиссии. Старый самолёт планируют вернуть для выполнения учебно-боевых задач.

Напомним, самолеты калужского авиационного гарнизона «Шайковка» принимают участие в текущих российско-белорусских военных учениях «Запад-2017».