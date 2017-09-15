Бийск, Алтайский край, 15 сентября, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В Бийске участники программы по переселению из аварийного жилья столкнулись с проблемой: планировка построенных для них квартир такая, что мебель из старого дома буквально нужно пилить. «Вести-Алтай» сегодня, 15 сентября, поведали историю семьи Гыдымовых.

Видеокадр Комната к квартире-коридоре, построенная для переселенцев из ветхого жилья в Бийске

Сейчас семейная пара с двумя детьми проживает в двухкомнатной квартире на улице Садовая, 1, жилая площадь там составляет 20 квадратных метров. В новом доме на улице Приморской, 3, куда им предлагают переехать, площадь на 3 квадрата больше.

«В новой квартире комнатка где-то 180 сантиметров шириной и очень длинная, а размер нашей кровати составляет 2 метра. Это мне надо её пополам распиливать, а нас в семье четыре человека, — вот как в вагоне мы будем жить. Я не знаю, куда поставить для ребёнка ни стол, ни компьютер. Там перепланировку никак не сделаешь, везде несущие стены», — сокрушается бийчанин Александр Гырдымов.

Но больше всего в новой квартире семью удивила туалетная комната: она тоже очень компактная (130 см на 130 см) и в ней довольно оригинально установлена сантехника.

«Унитаз поперёк стоит. Я так смеялся, когда увидел. На него, как на коня, надо заскакивать. Наверное, он только так влез», — иронизирует Александр.

Похожие квартиры-коридоры построили для переселенцев и в доме на улице Советской, 189/5.

«Кстати, в приёмке этого дома участвовали представители Народного фронта, они приняли дом без замечаний. Несколько семей теперь отказываются переезжать в новые квартиры. Власти наукограда ищут решение проблемы», — резюмируют «Вести-Алтай».

Между тем, информация об этом активно обсуждается бийчанами в соцсетях.

«Никогда не подумал бы, что в родном городе может быть такое… В Москве с бешеными ценниками на квадратуру даже такого не встречал, а в Бийске, где места под застройку куча, строй дома сколько захочешь, и такие клоповники делают. Хотелось бы посмотреть как глава города в публичной обстановке с телевидением вручал ключи многодетным семьям от такой квартиры», — отметил один из участников группы «Типичный Бийск».

Как уже сообщало ИА REGNUM, адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы в Алтайском крае практически завершена. Проект, предусматривающий расселение 153,53 тыс. кв. м жилья, в котором проживали 11,5 тыс. жителей, реализовывался на территории 24 муниципальных образований. Его общая стоимость составила 4,7 млрд рублей, большую часть из которых (3 млрд рублей) выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В настоящее время переселение граждан осуществляется только в Бийске.

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Ранее информацию об успешном выполнении программы в Алтайском крае подтвердил сибирский полпред Сергей Меняйло, побывавший в регионе с рабочим визитом.