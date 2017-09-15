Ярославль, 15 сентября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. 13 сентября в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области поступила информация, что в деревне Шипино Борисоглебского района во дворе частного дома был обнаружен не типичный для нашего региона зверь — чернобурая лисица, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Лисицу поймали во дворе частного дома

Лиса задавила двух куриц и не желала покидать территорию двора. Как пояснила владелица подворья, лисица пришла из прилегающего леса. Инспектором департамента животное было отловлено и помещено в металлическую клетку, далее были оповещены ветеринарные службы. На данный момент лисица находится на десятидневном карантине, решается вопрос о её передаче в Ярославский зоопарк.

В природе эти хищники, которые по размеру меньше волка, но больше обычной собаки, встречаются в лесах Канады и США. Реже их представителей можно заметить и в России. Чаще всего они селятся подальше от людей, так как не выносят громкого шума, да и самих хомо сапиенс побаиваются. Много их можно увидеть на охраняемых территориях природных заповедников и парков. Живет чернобурая лиса в норе, которую самолично выкапывает и обустраивает. Именно в ней это благородное и красивое животное чувствует себя защищенным, поэтому большую часть времени оно находится в своем уютном домике, покидая его лишь в поисках пропитания.