Пермь, 15 сентября, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Либеральной общественности безразличны жертвы политических репрессий, такое мнение высказал историк Антон Исаков, выступая на очередном заседании аналитического клуба, организованного движением «Суть времени», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аналитический клуб «Суть времени»

Выступая с докладом, эксперт подчеркнул, что нападки на Иосифа Сталина осуществляются не по причине его чрезвычайной жестокости, а совсем по другим, идеологическим соображениям.

«Дело в том, что сталинизм по сути является особым типом развития российского государства, ведущего свою традицию от Александра Невского, Ивана Грозного, через Петра Великого непосредственно к самому Сталину», — уверен историк.

«Это имперский путь развития России, который также выступает еще и альтернативой западному. Именно поэтому либералы-западники так не любят Сталина, и дело тут отнюдь не в репрессиях», — подчеркнул Исаков.

Историк также отметил, что подробное изучение архивных материалов дает совершенно иное представление о масштабах репрессий, жертвах раскулачивания, голоде и прочих негативных явлениях сталинской эпохи.

Также на конкретных исторических примерах было показано, что миф о том, что сталинская эпоха была уникальным по своей чудовищности экспериментом, не имеющим аналогов в истории, несостоятелен. Более того, как отметили участники клуба, многие процессы, происходившие в Советской России, был значительно мягче, чем аналогичные явления в странах «Запада».

Напомним, аналитический клуб общественного движения «Суть времени» собирается для обсуждения острых политических проблем Прикамья. Членами клуба являются преподаватели учебных заведений города, деятели искусства и культуры, представители общественных организаций.

Встреча была посвящена личности Иосифа Сталина в контексте ситуации, сложившейся вокруг гимназии имени Дягилева, где под давлением либеральной общественности был заклеен портрет руководителя Советского государства.