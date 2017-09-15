«Жертвы сталинских репрессий безразличны либеральной общественности»
Пермь, 15 сентября, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Либеральной общественности безразличны жертвы политических репрессий, такое мнение высказал историк Антон Исаков, выступая на очередном заседании аналитического клуба, организованного движением «Суть времени», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выступая с докладом, эксперт подчеркнул, что нападки на Иосифа Сталина осуществляются не по причине его чрезвычайной жестокости, а совсем по другим, идеологическим соображениям.
«Дело в том, что сталинизм по сути является особым типом развития российского государства, ведущего свою традицию от Александра Невского, Ивана Грозного, через Петра Великого непосредственно к самому Сталину», — уверен историк.
«Это имперский путь развития России, который также выступает еще и альтернативой западному. Именно поэтому либералы-западники так не любят Сталина, и дело тут отнюдь не в репрессиях», — подчеркнул Исаков.
Историк также отметил, что подробное изучение архивных материалов дает совершенно иное представление о масштабах репрессий, жертвах раскулачивания, голоде и прочих негативных явлениях сталинской эпохи.
Также на конкретных исторических примерах было показано, что миф о том, что сталинская эпоха была уникальным по своей чудовищности экспериментом, не имеющим аналогов в истории, несостоятелен. Более того, как отметили участники клуба, многие процессы, происходившие в Советской России, был значительно мягче, чем аналогичные явления в странах «Запада».
Напомним, аналитический клуб общественного движения «Суть времени» собирается для обсуждения острых политических проблем Прикамья. Членами клуба являются преподаватели учебных заведений города, деятели искусства и культуры, представители общественных организаций.
Встреча была посвящена личности Иосифа Сталина в контексте ситуации, сложившейся вокруг гимназии имени Дягилева, где под давлением либеральной общественности был заклеен портрет руководителя Советского государства.