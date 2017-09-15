Воронеж, 15 сентября, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Аллея Героев Великой Отечественной войны торжественно открыта в р.п. Рамонь Воронежской области 14 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Рамони торжественно открыта Аллея Героев

﻿По поручению главы региона Алексея Гордеева в мероприятии принял участие руководитель управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства области Борис Зинченко. Церемонию посетили главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, помощник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Меркулов, ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации муниципального района, главы городского и сельских поселений, руководители районных учреждений, предприятий и общественных организаций, а также школьники и родственники увековеченных героев.

На Аллее установлены 14 стел из красного мрамора, 13 из них именные — на них выбиты имена девяти Героев Советского Союза, двух полных кавалеров ордена Славы, полного кавалера Георгиевского банта и полного кавалера Георгиевского креста. На 14-й стеле, двухметровой, запечатлено изображение Золотой Звезды Героя Советского Союза. Красный мрамор привезли из Индии, а изготовлением стел занимались уже местные мастера в России.

«У вашей земли — славная история и богатые традиции. Здесь живут и работают доброжелательные, трудолюбивые люди, которые свято чтят заслуги предыдущих поколений, — зачитал Борис Зинченко приветствие губернатора. — Многие из вас как семейную реликвию бережно хранят государственные награды за службу Отечеству. Основная идея мемориала — сохранение живой исторической памяти и воспитание юного поколения на примере высокого патриотизма. Низко кланяюсь ветеранам Великой Отечественной войны. Выражаю признательность всем рамонцам, кто по зову сердца отстаивал интересы Родины на ближних и дальних рубежах, кто сегодня, следуя чувству долга, носит военную форму. Сегодня мы должны сделать всё, чтобы не допустить повторения трагедии сороковых, а слава наших земляков имела достойное продолжение в мирных делах!».

Аллея Героев в Рамони создавалась на средства, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента РФ и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом. Осенью 2016 года специалисты Воронежского регионального отделения общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» представили проект и выиграли грант в размере 2,5 млн рублей. Средства на благоустройство территории вокруг Аллеи Героев в сумме 4,8 млн рублей были выделены из бюджетов региона и Рамонского городского поселения в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».