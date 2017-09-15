Барнаул, 15 сентября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Промышленность Алтайского края набирает обороты: в январе — августе 2017 года сводный индекс промышленного производства составил 105,3%, тогда как в аналогичном периоде предыдущего года этот показатель составлял 101,1%. Такой вывод можно сделать из оперативных данных, обнародованных 15 сентября Алтайкрайстатом.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Уборочная кампания

«Даже в непростых макроэкономических условиях в крае не допущено снижения выпуска промышленной продукции, а за пятилетку объем производства вырос на 7,3% при российском — на 3%. В текущем году прирост составляет 6,2% при среднем по России — 1,9%», — такие данные прозвучали сегодня, 15 сентября, в выступлении губернатора региона Александра Карлина по случаю праздничного приёма в Парламентском центре, посвященного 80-летнему юбилею Алтайского края.

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Между тем, по итогам восьми месяцев 2017 года максимальные темпы роста сохраняются в производстве прочих транспортных средств и оборудования (161,9% к январю — августу 2016 года). В обрабатывающей промышленности индекс производства сложился на уровне 106,7% (в аналогичном периоде предыдущего года — 100,6%).

Кроме того, как следует из данных Алтайкрайстата, положительная динамика выпуска продукции наблюдается в легкой промышленности, производстве готовых металлических изделий, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, химических веществ, машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, в обработке древесины и производстве изделий из дерева.

Напомним, в январе — августе 2017 года в пищевой и перерабатывающей промышленности индекс производства составил 106,6%, в производстве напитков — 102,8%.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ведущими в обрабатывающей промышленности Алтайского края являются пищевая и перерабатывающая подотрасли: объем производства за прошедшие 10 лет вырос в 1,6 раза, объем отгрузки пищевой продукции — в 8 раз, а объем инвестиций — в 5,4 раза, составив порядка 24 млрд. рублей.

На протяжении последних 10 лет Алтайский край стабильно занимает 1 место в России по выпуску муки и сыров, 2 место по выработке крупы, 3 место по изготовлению макаронных изделий; находится в десятке лидеров по выпуску сливочного масла, растительного нерафинированного масла, сухого молока.