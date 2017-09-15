Оренбург, 15 сентября, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В посёлке Экспериментальный Оренбургской области население обеспокоено усугубляющейся с каждым годом ситуацией, связанной с приближением обрыва к жилью. Граждане и общественники обратились в правительство региона с просьбой помочь жителям посёлка решить проблему с оползневым обрывом.

ОНФ Оренбургской области Жилые дома от пропасти отделяют всего 10 метров

Глава Оренбургского района Василий Шмарин заявил, что решение проблемы требует многомиллионных затрат, которых в местном бюджете нет. Одним из вариантов может стать расселение 36 домов, расположенных на краю обрыва, — на это потребуется порядка 86 млн рублей, в то время как на берегоукрепительные работы понадобится в разы больше. Для объективного анализа ситуации в ближайшее время проведут исследование грунта.

Между тем жители бьют тревогу. Они боятся в прямом смысле упасть в пропасть. От обрыва дома отделяет всего 10 метров. С приходом дождей берег начнёт активно осыпаться.

«Неужели должна случиться беда, чтобы на нас обратили внимание, ведь это целая улица — здесь живут и старики, и инвалиды, и дети, которые каждый день ходят по краю пропасти», — недоумевает местная жительница.

Активисты Общероссийского народного фронта в Оренбургской области обратились к первому вице-губернатору — первому заместителю председателя правительства Оренбургской области Сергею Балыкину с просьбой помочь жителям посёлка.

Стоит отметить, что жители посёлка Экспериментальный с 1996 года обращаются в разные инстанции с надеждой на помощь. В 2007 году проводились работы по берегоукреплению, однако оказались неэффективными. Обрыв ежегодно подмывается талыми водами реки Донгуз, а также родниками и приближается к жилым домам.