Берлин, 15 сентября, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Главный редактор немецкого журнала Focus принес посольству России извинения в связи с некорректными высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Facebook написал пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин.

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По его словам, главный редактор Focus Magazin Роберт Шнайдер лично позвонил в посольство и выразил сожаление в связи с некорректной публикацией. Он заверил, что редакция «ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу Российского государства».

Согласившись с доводами России, Шнайдер признал исключительную некорректность выбранной формулировки. Он извинился в том числе и перед всеми читателями, кого «справедливо возмутил оскорбительный пассаж».

«Следует ли рассматривать это просветление как секундную вспышку или все же как луч света в темном царстве — покажет время. В любом случае это основание для продолжения диалога», — заключил дипломат.

На странице журнала в Facebook также размещено сообщение с извинениями. Ранее в Focus вышла статья о канцлере ФРГ Ангеле Меркель, в которой говорилось о ее отношении к российскому президенту: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина» (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin)».

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В Кремле такое высказывание назвали недопустимым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная публикация бросает тень на репутацию издания.

Focus не единственное издание, которое позволяет себе подобные пассажи. Так, немецкое издание Süddeutsche Zeitung нахамило известному российскому политологу, лидеру движения «Суть времени», обозвав его «главой красно-фашистской секты».

14 сентября Троицкий районный суд Москвы начал разбирать иск Кургиняна к газете. Ответчик, Süddeutsche Zeitung, был надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела в Троицком районном суде Москвы, однако своего представителя на рассмотрение иска не направил. В связи с неявкой официального представителя ответчика слушание отложено.

Хамство «Зюддойче Цайтунг» интересно не только с культурной и исторической точек зрения, но и с юридической тоже, пишет автор ИА REGNUM Валерий Рокотов. Газета и её автор явно вдохновляются возможностью хамить комфортно, с безопасного расстояния, без каких-либо для себя неудобств. Они, похоже, считают международное право чем-то похожим на танк «Леопард» или систему «Пэтриот», то есть приложением к военно-промышленному комплексу Запада.

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Сергей Кургинян это сейчас проверяет в суде: был запущен процесс, не имеющий прецедентов в судебной практике. Истец крайне тщательно подготовился: он составил иск с помощью квалифицированных адвокатов и заказал экспертизу по точному адресу.

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Её провёл дипломированный специалист с 35-летним стажем, многократно проводивший подобные экспертизы для судебных процессов. Его вывод — допущенное высказывание является оскорбительным, не имеет ничего общего с действительностью и направлено на подрыв репутации.