Москва, 15 сентября, 2017, 07:48 — ИА Регнум. В России работают 53% граждан. Основная часть из числа работающих трудится на частных негосударственных предприятиях. 29% — бюджетники. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

82% работающих граждан официально оформлены на работе, 16% — нет. Работают на двух работах лишь 9% опрошенных, на трех — 2%. 88% имеют одно место работы.

Отношения в коллективе, график, условия труда устраивают подавляющее большинство занятых россиян. Так, 73% респондентов удовлетворены работой, 25% — не удовлетворены. 83% работающих устраивает их график работы, а вот зарплата не устраивает 61% респондентов.

Уровнем загруженности довольны 66% работающих, у 27% работы слишком много, у 4% — слишком мало.

79% работающих говорят, что их способности, сильные стороны востребованы, находят применение на работе. В случае необходимости большинство граждан (54%) ищут работу через интернет.

Если бы работающим россиянам предложили выбор: больше работать и больше получать, меньше работать и меньше получать или оставить всё как есть, 62% из них выбрали бы первый вариант, только 2% — второй, более 30% не стали бы ничего менять.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 13 августа 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число безработных снижается около шести месяцев — с 15 марта 2017 года. На начало сентября численность безработных граждан составила 766 тыс. 210 человек. Из 75 миллионов человек трудоспособного населения России официально трудоустроены и платят налоги 48 миллионов.

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