Вашингтон, 15 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Глава Американского стратегического командования генерал Джон Хайтен не исключил, что КНДР действительно испытала водородную бомбу, сообщает 15 сентября Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Северная Корея заявила, что 3 сентября испытала водородную бомбу, однако мировое сообщество скептически отнеслось к данной информации.

«Я видел это событие, я видел показания, поступившие после этого события. Я видел размер, я видел отчеты, и я предполагаю, что это была водородная бомба», — заявил Хайтен.

Как отмечают эксперты, взрыв бомбы в КНДР имел отличительные черты, характерные для водородной бомбы.

Напомним, 3 сентября Северная Корея провела шестые ядерные испытания, которые стали самыми крупным в ее истории. По мощности взрыв примерно в десять раз превосходил взрыв, произведенный Соединенными Штатами в Хиросиме.

15 сентября КНДР провела очередные ракетные испытания. Баллистическая ракеты была запущена в сторону Японии, высота полета составила 800 км. О типе ракеты пока не сообщается.