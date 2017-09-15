Берлин, 15 сентября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В ходе теледебатов канцлера Германии Ангелы Меркель с немецкими избирателями, которые прошли 14 сентября, сирийский беженец признался ей в любви, передает Berliner Morgenpost.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Прежде чем вы узнаете, как меня зовут, я хотел бы сказать, что я люблю вас, — заявил сириец в адрес Меркель, — Вы даже лучше, чем мои мама и папа, потому что у вас большое сердце».

Он поблагодарил канцлера за ее политику в отношении беженцев, а также попросил помощи, объяснив свою ситуацию.

Он находится в Германии уже два года, но жена до сих пор не может к нему приехать по программе воссоединения, так как его сирийский сертификат физиотерапевта до сих пор не признан.

К тому же статус его временного проживания заканчивается в 2019 году, и он не уверен, что в будущем сможет его успешно продлить и остаться в ФРГ.

Ангела Меркель не смогла в ответ дать гарантии, что он останется в Германии после 2019 года, объяснив, что «после окончания войны в Сирии у беженцев, скорее всего, будет возможность вернуться на родину».

Однако она пообещала сирийцу, что отдаст его сертификат местному депутату, который займется его рассмотрением.

Напомним, Ангела Меркель поспособствовала принятию беженцев в 2015 году. В прямом эфире она сказала «Мы справимся!», имея в виду, что Германия справится с наплывом беженцев.

Так, в 2015 году в Германию прибыло около 1,5 млн беженцев, что вызвало критику среди многих немецких избирателей.