Вашингтон, 15 сентября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 14 сентября подписал закон, осуждающий расизм во всех его проявлениях, в связи с событиями, которые произошли в августе в городе Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«В четверг президент США подписал закон, осуждающий насилие и терроризм, имевшие место во время событий в Шарлотсвилле», — говорится в сообщении Белого дома.

Как отмечается в сообщении, в законе выражаются соболезнования семьям и близким погибших и поддержка пострадавшим в результате насилия. Закон отвергает действия белых националистов, сторонников превосходства белой расы, ку-клукс-клана, неонацистов и других группировок, возбуждающих ненависть.

«Будучи американцами, мы осуждаем последние акты насилия в Шарлотсвилле и выступаем против ненависти, нетерпимости и расизма во всех их формах», — заявил Трамп.

12 августа ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилле из-за решения властей о переносе монумента генералу Роберту Эдварду Ли, командовавшему армией конфедератов в Виргинии в 1862—1865 годах.

Демонстрация обернулась столкновением ультраправых и их противников, в результате чего из-за наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, охранявшего порядок. Десятки человек пострадали.