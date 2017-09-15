Берлин, 15 сентября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер в четверг, 14 сентября, принес извинения за оскорбительное высказывание в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина в одной из статей, опубликованной на страницах издания. Об этом сообщил пресс-атташе российского диппредставительства в Германии Денис Микерин на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, главред журнала Шнайдер позвонил в посольство РФ и извинился лично.

«Он (Шнайдер) лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента РФ, заверив в том, что редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу Российского государства», — пишет Микерин.

Пресс-атташе российского диппредставительства в Германии добавил, что Шнайдер «признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оскорбительная фраза в адрес президента РФ Владимира Путина, вышедшая в последнем номере журнала Focus, переведена так: «Конечно, она боится путинской собаки, но она точно не боится собаки-Путина».

По-немецки она выглядит как Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin.

Дипломаты РФ позже заявили, что выпад немецкого издания безвкусен, и попытка провокации выглядит неудачно и глупо. Более того, за такие вещи нужно бы извиниться.

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