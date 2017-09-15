Всё тот же след — кто и зачем «минирует» российские города: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Западу все равно? — начались масштабные учения Северного флота;
- «Снова великой»: Меркель просит автопром Германии помочь стране;
- Решили взяться и за природу: Украина намерена углубить дно Азовского моря;
- Реальные и мнимые угрозы: кто «минирует» российские города и как поймать «минёра»;
- Вернуться в прошлое: в Новороссийске со дна моря подняли капсулу из 1967 года.