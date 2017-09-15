Токио, 15 сентября, 2017, 05:21 — ИА Регнум. Решение о необходимости давить на Пхеньян принято по итогам переговоров министра иностранных дел Японии и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, 15 сентября сообщил журналистам японский министр иностранных дел Таро Коно.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

«Мы обсудили ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном», — сказал Коно.

По словам Коно, нужно срочно созывать Совбез ООН, что и произойдет 15 сентября в 15:00 (время местное).

«В разговоре с Тиллерсоном мы пришли к мнению, что мировое сообщество должно общими силами оказывать давление на КНДР, которая провела пуск ракеты вскоре после принятия санкций против нее, что является безрассудством», — пояснил японский министр.

Напомним, Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету утром 15 сентября. Высота полета составила 800 км, по данным генсека кабинета министра Японии Есихидэ Суга. Дальность — 3 700 км.

Тип ракеты не назван. Снаряд упал на расстоянии 2 200 км от острова Хоккайдо в Тихий океан. Ущерба от ракеты нет.

Запущенная 15 сентября ракета является первой после принятия резолюции Совбеза ООН по ужесточению санкций в отношении Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Тиллерсон призвал Москву и Пекин «воздействовать» на Пхеньян.