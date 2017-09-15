Вашингтон, 15 сентября, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай «воздействовать» на КНДР после пуска северокорейской баллистической ракеты над Японией, передает Reuters.

Gilad Rom Флаг КНДР

«Китай и Россия должны осудить эти безответственные запуски ракет и предпринять активные действия (против КНДР — прим. ИА REGNUM )», — посоветовал Тиллерсон России и Китаю.

По словам Тиллерсона, Китай является крупнейшим поставщиком нефти в КНДР, а Россия является крупнейшим экспортером трудовой силы из КНДР.

Напомним, 15 сентября Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету, которая упала в воды Тихого океана, проследовав над японским островом Хоккайдо.

Пентагон уже отреагировал на запуск баллистической ракеты, назвав его безрассудным. Впрочем, чем США и их союзники будут отвечать на ракетные испытания, пока не известно.