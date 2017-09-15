Токио, 15 сентября, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Решение не сбивать очередную ракету, запущенную из Северной Кореи в сторону Японии, было принято японскими силами самообороны, 15 сентября сообщил журналистам генсек кабинета министров Страны восходящего солнца Есихидэ Суга.

Misawa.af.mil Японский комплекс ПВО

Комментируя информацию о новой баллистической ракете КНДР, японский политик заявил:

«Силы самообороны Японии не предпринимали действий по уничтожению ракеты».

Решение Токио Суга объяснил тем, что полет находился под пристальным вниманием японских военных, которые пришли к утешительному выводу: снаряд не представляет опасности и прямой угрозы Японии не было.

Напомним, баллистическая ракета была запущена Пхеньяном утром 15 сентября. Она упала в Тихий океан на расстоянии 2 200 км от острова Хоккайдо (Япония), не причинив этой стране ущерба.

Очередная акция Пхеньяна вызвала бурную реакцию как на Востоке, так и на Западе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский министр обороны Джеймс Мэттис назвал запуск ракеты «безрассудным».