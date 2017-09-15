Тунис, 15 сентября, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси отменил указ 1973 года, который запрещал мусульманским женщинам вступать в брак с немусульманами, сообщает 14 сентября Die Tagesschau.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Межрелигиозные отношения

Отмечается, что мужчинам всегда можно было жениться на немусульманках, и это, по мнению многих правозащитников, несправедливо.

Они утверждают, что данное положение противоречит конституции страны, где указано на равноправие между мужчинами и женщинами, а также пункту, где говорится, что каждый человек вправе сам выбирать себе супруга или супругу.

Активисты давно вели кампанию против отмены указа 1973 года, но 90-летний президент Туниса «задумался» об его отмене только в августе 2017 года.

Несмотря на то, что Тунис считается лидером по защите прав женщин в арабском мире, многие представительницы «слабого пола» в североафриканской стране страдают от дискриминации и насилия, добавляет издание.

Напомним, в июле 2017 года парламент Туниса одобрил законопроект, который положит конец всем проявлениям насилия в отношении женщин. Он вступит в силу в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно ему, в стране установится ответственность за физическое, моральное и сексуальное насилие против женщин, а также будет представлена юридическая и психологическая помощь жертвам насилия в семье.