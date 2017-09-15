Вашингтон, 15 сентября, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал запуск баллистической ракеты Северной Кореи «безрассудным», передает Associated Press.

TUBS Дальность полёта северокорейских ракет

По словам Мэттиса, действия КНДР поставили под угрозу «жизни миллионов японцев».

На вопрос журналистов, каким будет ответ США на запуск ракеты КНДР, Мэттис отвечать не стал.

«Я пока не хочу говорить об этом», — заявил глава Пентагона.

Мэттис также сообщил, что президент США Дональд Трамп «проинформирован» о ракетных испытаниях Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету, которая упала в воды Тихого океана, проследовав над японским островом Хоккайдо.