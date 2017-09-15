Владивосток, 15 сентября, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон не приедет на церемонию закрытия кинофестиваля «Меридианы Тихого», которая состоится сегодня, 15 сентября. Вместо неё по звёздной дорожке пройдёт лауреат премии «Золотой глобус» Настасья Кински, сообщает ИА REGNUM.

Paul Katzenberger Настасья Кински

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В пресс-центре «Меридианов Тихого» подтвердили, что у Памелы Андерсон изменились планы, и на закрытие фестиваля она не прилетит.

Вместе с тем во Владивостоке уже приземлилась лауреат премии «Золотой глобус» Настасья Кински. Немецкая актриса снималась у Андрея Кончаловского, Романа Полански, Френсиса Форда Коппола.

Завтра, 16 сентября, должна состояться творческая встреча с Настасьей Кински, а затем состоится показ фильма Кончаловского «Возлюбленный Марии» — первый фильм режиссёра, снятый в Голливуде.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный, пятнадцатый Международный кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» открылся во Владивостоке 9 сентября. Кульминацией вечера стало выступление выдающейся французской актрисы Фанни Ардан, которая призналась, что давно хотела побывать во Владивостоке.