Вашингтон, 15 сентября, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Обсуждение очередного запуска Северной Кореи баллистической ракеты в Совете Безопасности ООН произойдет 15 сентября, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Уточняется, что по данным из дипломатических источников, запрос на созыв совета направили Токио и Вашингтон.

Напомним, 15 сентября Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету, которая упала в воды Тихого океана, проследовав над японским островом Хоккайдо. Повреждений от ракеты не обнаружено.

Пуск вызвал реакцию в Восточном регионе: власти Южной Кореи созвали совет национальной безопасности, генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета упала на расстоянии 2 000 км от мыса Эримо (остров Хоккайдо).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Пхеньяне заявили, что могут применить против Токио ядерное оружие — чтобы «потопить» Японию. Кроме того, Северная Корея пообещала превратить США в «страну пепла и тьмы».

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