Владивосток, 15 сентября, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Тайфун «Талим» в субботу, 16 сентября, может обрушиться на Японию. Если затем тайфун переместится на юг Охотского моря, он окажет влияние на Приморский край. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Тайфун

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Согласно последним прогнозам синоптиков, всю свою мощь тайфун «Талим» обрушит на острова Японского архипелага 16 сентября. Он пройдёт над югом Японии, выйдет на юго-восток Японского моря и через Хокайдо переместится на юг Охотского моря.

«Смещаясь по этой траектории, тайфун «Талим» может оказать влияние на погоду восточных районов Приморья», — сообщили в Примгидромете.

Отметим, первичные прогнозы предполагали, что «Талим» сместится вдоль южного побережья Японии и уйдёт в Тихий океан.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 сентября, стало известно, что власти прибрежных провинций Китая начали массовую эвакуацию населения из-за тропического урагана «Талим», скорость ветра в эпицентре которого доходит до 200 км/ч. Сообщалось о 200 тыс. эвакуированных гражданах, в порты вернулись 20 тыс. рыболовецких судов.