Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2017, 04:00 — ИА Регнум. В Пенжинском, Тигильском и Мильковском районах Камчатки температура воздуха по ночам упала до — 5 градусов, а днём не превышает +7, поэтому местные власти, как передает корреспондент ИА REGNUM, объявили о старте отопительного сезона.

ru.torange.biz Отопление

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В «Южных электросетях Камчатки», которые и отвечают за подготовку к зиме в этих районах, корреспонденту ИА REGNUM заявили, что муниципалитеты были полностью подготовлены к старту отопительного сезона. В частности, отремонтированы котельные и тепловые сети, созданы нормативные запасы топлива.

В минЖКХ Камчатки сообщили, что все работы, в том числе и в других районах региона, проходят в соответствии с запланированным графиком. Общий объём финансирования на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2017−2018 годов составляет более 2 млрд рублей. Особое внимание уделено ремонту оборудования котельных, ДЭС и центральных тепловых пунктов, инженерных коммуникаций. Большой объём работ выполнен в районах Корякского округа.

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«Уже стартовала последняя фаза подготовки к осенне-зимнему периоду. До 15 ноября все населенные пункты края должны получить паспорта готовности к прохождению отопительного периода», — сказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Камчатки из-за климатических особенностей отопительный сезон начинается раньше, чем в других муниципалитетах региона. В крупнейших населенных пунктах региона — в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе, батареи в домах потеплеют ближе к концу сентября, когда средняя температура воздуха опустится ниже 8 градусов тепла.

По данным метеорологов, в последние дни в Петропавловске-Камчатском средние показатели термометра держатся на уровне 9−11 градусов тепла.

В 2016 году отопление в дома начало поступать 18 сентября.

Отопительный сезон начался и в северном городе Тында Приамурья. В первую очередь батареи потеплеют в учреждениях здравоохранения, культуры, школах, детских садах. В других районах Амурской области отопительный сезон начнется в конце сентября — начале октября.