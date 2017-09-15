Москва, 15 сентября, 2017, 03:56 — ИА Регнум. Пять вылетов на перехват у границ России выполнено дежурными силами ПВО за неделю (с 8 по 14 сентября), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Самолёт ВКС России совершает боевой вылет в Сирии

Воздушную разведку вдоль границ России вели 37 летательных аппаратов: на западном направлении — 25, на юго-западном — 1, на арктическом — 8 и на восточном — три.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — сообщили в пресс-службе.

В Сирии за неделю ВКС РФ совершили более 330 боевых вылетов, при этом уничтожены более 790 объектов международных террористических группировок.

Беспилотные летательные аппараты совершили в Сирии более 170 вылетов, при этом они обнаружили более 520 террористических объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны от 25 августа, в Сирии за неделю уничтожено свыше тысячи объектов террористических группировок.