Владивосток, 15 сентября, 2017, 03:54 — ИА Регнум. В Приморском крае на дальневосточных гектарах будет построен тематический парк под названием «Лесная школа». По словам представительницы инициативной группы Натальи Бугаец, уже оформлены первые 9 гектаров, впереди — ещё 11, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Иван Шишкин. Хвойный лес. . Солнечный день. 1895

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По задумке, в деревне Лукьяновка (Шкотовский район) появится парк семейного отдыха, посетители которого смогут погрузиться в природу. Взрослых и детей познакомят с правильным ресурсосберегающим природопользованием, здесь разместится пасека, аптекарский огород, где можно будет собирать чаи, узнать о разведении женьшеня.

«В нашей команде есть ребята, которые водят туристические маршруты по Приморью. Они говорят, что не было ни одного похода, где бы их не спросили, как называется растение или какая зверушка оставила след. Большинство людей просто не знают природу, а значит и не берегут её, — отметила Наталья Бугаец. — Мы хотим создать условия, где человек мог бы знакомиться с окружающим его миром, полюбить его и понять, что он может ему дать».

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке подано 13 тыс. коллективных заявок на получение в безвозмездное пользование земельных участков. Коллективные заявки охотней всего оформляют в Якутии — свыше 4,2 тыс. В Приморском крае подано 4,1 тыс. заявок, в Хабаровском крае — 1,5 тыс. обращений. Чукотский автономный округ — только 3 заявки.