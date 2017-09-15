Урумчи, Китай, 15 сентября, 2017, 03:43 — ИА Регнум. Китай обеспечил бесплатное лечение двадцати одному ребенку из Афганистана с врожденными сердечными заболеваниями, сообщая Общество Красного Креста Китая (ОККК), передает 14 сентября агентство «Синьхуа».

U.S. Navy Операция

В августе 2017 года ОККК провело мониторинг сердечных заболеваний в Афганистане и направило 21 ребенка в столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района город Урумчи на медицинское лечение.

В операциях приняли участие хирурги из госпиталей Шанхая, Пекина и Синьцзяна. К настоящему моменту уже 17 детей были выписаны из больницы и вернулись в Афганистан, еще четверо готовятся к возвращению домой в течение недели.

Это первая группа детей, получивших лечение в рамках плана оказания гуманитарной помощи «Нового шелкового пути», инициированного Красным Крестом Китая. Лечение было абсолютно бесплатным.

Отметим, что Китай активно развивает свой «Новый шелковый путь» не только в экономическом направлении, но и в сферах пропаганды и «мягкой силы», стремясь получить поддержку в том числе и среди простого населения стран, через которые будет пролегать сам «путь». Для этого он предлагает различного рода программы оказания гуманитарной помощи и другие социально значимые инициативы.