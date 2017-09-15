Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Министерство культуры Камчатки не пыталось ограничить прокат фильма «Матильда» в кинотеатрах региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, ведомство было вынуждено сделать специальное заявление по этому поводу, так как его письма в кинотеатры были трактованы как попытка оказать давление, а в социальных сетях растет недовольство по этому поводу.

Кинотеатр

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При этом минкультуры не отрицает, что письма в кинотеатры отправляли. В них, как говорят в ведомстве, содержалась информация о том, что в органы исполнительной власти региона поступают обращения граждан по вопросу ограничения в крае проката фильма «Матильда».

"Орган исполнительной власти региона однозначно обязан в подобной ситуации отреагировать на возрастающее количество обращений граждан и сообщить в адрес кинопрокатных организаций о ситуации, связанной с повышением социального напряжения. Влияние на формирование репертуара негосударственных кинопрокатных организаций не входит в компетенцию органов государственной власти», — заявили в минкультуры.

В ведомстве отметили, что несколькими кинопрокатными организациями Камчатки уже действительно принято решение не включать фильм «Матильда» в свой репертуар.

«Такова гражданская позиция руководителей данных организаций», — добавили в министерстве.

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Официально об отказе от проката ленты заявил пока только один киноцентр на Камчатке, другой намерен показать фильм, а третий еще не принял окончательного решения. Всего на Камчатке три киноцентра.

Кроме того, в письмах минкультуры в кинотеатры указывалось, что к ним поступило обращение за подписью 300 граждан с просьбой ограничить показ.

Заявление минкультуры последовало после того, как историю с письмами СМИ и общественность стали называть попыткой оказать давление на киноцентры. Кроме того, пользователи социальных сетей возмущены тем, что отказавшийся от показа киноцентр «пошел на поводу у церкви» — сообщалось, что киноцентр отказался от показа фильма по просьбе местной епархии.

«Почему они вообще считают возможным вмешиваться и диктовать, что показывать, а что нет? Давайте я сам решу, что я хочу смотреть, а что нет!» — написал один из пользователей.

«Лучше бы Шамоян отказался от своих алкомаркетов по всему городу», — считает другой. (Рашид Шамоян — депутат камчатского парламента, владелец киноцентра, отказавшегося от проката фильма, и торговой сети, в том числе алкомаркетов — прим. ИА REGNUM ).

«Я так понимаю, что никто не заставляет смотреть фильм. Они будут транслироваться в киноцентрах. Туда вход по билетам. Почему, если эти 300 человек не хотят его смотреть, я должна следовать их примеру?» — возмутилась пользователь соцсетей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» получила широкий общественный резонанс после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что лента оскорбляет память Николая II. При этом фильм еще никто не видел — премьера намечена на конец октября.

В некоторых регионах России кинотеатры стали отказываться от проката «Матильды» из-за опасений за безопасность зрителей. В Кремле назвали «экстремизмом» давление на кинотеатры.