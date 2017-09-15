София, 15 сентября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Болгарский суд отправил за решетку троих исламистов, которые намеревались присоединиться к террористам в Сирии в прошлом году, передает Reuters.

Тюрьма

Трое мужчин возрастом 20, 22 и 25 лет были арестованы в Болгарии в феврале 2016 года при попытке перебраться в Турцию, а затем в Сирию для войны на стороне антиправительственных сил.

Причастность исламистов к конкретным террористическим группировкам — «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — осталась недоказанной.

Суд избрал осужденным меру пресечения в виде тюремного заключения сроком шесть лет. Адвокаты осужденных уже заявили, что будут обжаловать приговор суда.

Все трое осужденных имели в Болгарии статус беженцев с Ближнего Востока — они прибыли в балканскую страну в 2014 году, с общим потоком беженцев из Сирии.