Владивосток, 15 сентября, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Первая выставка картин из собрания Государственной Третьяковской галереи откроется во Владивостоке в конце ноября. Такое заявление сделал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Третьяковская галерея. Почтовая карточка СССР

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«Это будет лишь первая крупная выставка, затем будем менять экспозиции раз в несколько месяцев», — уточнил глава Приморья.

В преддверии III Восточного экономического форума в стенах местного филиала Третьяковки была открыта выставка одного шедевра — вплоть до 24 сентября здесь можно увидеть картину Исаака Левитана «Март».

Как сообщало ИА REGNUM, поручение о создании во Владивостоке филиалов крупнейших музеев дал президент России Владимир Путин. Соглашение о создании филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке было подписано 31 августа.