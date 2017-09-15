Приштина, Сербия, 15 сентября, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Президент отделившегося от Сербии края Косово Хашим Тачи считает, что Белград в ближайшем будущем признает независимость региона. Об этом он заявил 14 сентября в интервью радио «Голос Америки».

Bože pravde Сербия и Косово

«Что касается признания, то это произойдет в ближайшем будущем — в момент, который определят сербские институты», — сказал президент Косово.

По его словам, Приштина «не может навязывать временные рамки или свою повестку дня в том, что касается признания Косово», однако «несомненно то, что Косово и Сербия не могут дальше поддерживать статус-кво и должны улучшить свою европейскую и евроатлантическую перспективу, а не осложнять её друг другу».

«Хочется верить, что новая страница диалога, которая будет открыта между двумя странами, станет заключительной фазой и откроет перспективы для членства Косово в ООН и ускорения евроинтеграции Сербии», — заявил Тачи.

На высказывания президента Косово уже отреагировали в Белграде. Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в очередной раз заявил, что «Сербия никогда не признает односторонне провозглашённую независимость Косово».

«Тачи пришло время пробудиться от фата-морганы, потому что только диалог и компромисс могут привести к надёжному решению. Махинации и уловки не пройдут», — приводит заявление министра пресс-служба правительства Сербии.

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12 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил, что в октябре в стране начнётся новый этап ранее объявленного им внутреннего диалога по косовскому вопросу, который, по его словам, будет трудным и серьёзным и «выйдет на новый уровень». Дискуссии будут проходить на уровне парламента, других государственных институтов и различных форумов.

Сам Вучич заявил о готовности отправиться в Синод Сербской православной церкви и в другие религиозные общины, а также в Сербскую академию наук и искусств, чтобы «лично говорить о Косово».

Президент Сербии также заявил, что поддерживает решение депутатов парламента Косово от «Сербского списка» сформировать большинство совместно с коалицией партий, возглавляемых бывшими полевыми командирами «Армии освобождения Косово». По его словам, у сербских депутатов оставалось ещё только два варианта: либо поддержать радикалов из «Самоопределения», выступающих за создание «Великой Албании», либо не поддерживать ни одну из сил, что в результате привело бы к повторным выборах, на которых он могли бы получить меньшее число голосов.

Напомним, 7 сентября коалиция партий, возглавляемых бывшими командующими албанских боевиков Рамушем Харадинаем, Кадри Весели и Фатмиром Лимаем, договорилась о формировании большинства с депутатами от «Сербского списка», которые взамен впервые получили три министерских поста в новом правительстве Косово, а также должность вице-спикера парламента.

Это положило конец внутриполитическому кризису в Косово, который возник после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в середине июня.

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