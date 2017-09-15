Китай, 15 сентября, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Китай намерен работать с тайваньской партией Гоминьдан во имя выработки общего политического фундамента в духе Консенсуса 1992 года и против «независимости Тайваня», передает 14 сентября агентство «Синьхуа».

Rintojiang Китай и Тайвань

Глава Управления по делам Тайваня при ЦК Коммунистической партии Китая и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжан Чжицзюнь заявил во время встречи с заместителем председателя Гоминьдана Хау Лун-Бинем в столице китайского Гуанси-Чжуанского автономного региона городе Наньнине, что материковый Китай намерен налаживать отношения с Тайванем.

«Мы хотим укрепить взаимодействие с Гоминьданом и совместно развивать отношения по обе стороны пролива», — заявил Чжан.

Напомним, что ранее представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань, отвечая на вопросы журналистов в очередной раз заявил о приверженности принципа «одного Китая» и призвал все страны отказаться от внешнеполитических контактов с Тайванем во имя верности принципу «одного Китая», достигнутого в рамках Консенсуса 1992 года.

Консенсус 1992 года хоть и подразумевает наличие только «одного Китая», однако, и Тайвань и КНР расходятся во мнении, под кем он должен быть объединен.