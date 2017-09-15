Москва, 15 сентября, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении наказания для авиадебоширов разработан в российском министерстве транспорта, 15 сентября пишет газета «Коммерсантъ».

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Пьяный авиапассажир

Уточняется, что теперь штраф будет повышен до 40 тысяч рублей, если пассажир откажется следовать требованиям командира экипажа.

За мелкое хулиганство предлагается ввести штраф в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Немалый размер объясняется «высокой общественной опасностью» хулиганства в самолете.

По мнению опрошенных изданием экспертов, на дебоширов следует заводить уголовные дела, поскольку в этом случае авиаперевозчики смогут через суд взыскивать материальный ущерб с проблемных пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Минтранс РФ заявили, что будет уменьшена предельно допустимая масса багажа при авиаперелете: с 32 до 30 кг.