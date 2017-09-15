Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 15 сентября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. В Пуэрто-Рико прибыл самолет ВВС США и следом направляется корабль беженцев с острова Сен-Мартен и Виргинских островов, пострадавших от урагана «Ирма», передает Reuters.

Ураган

Известно, что общее число беженцев составляет больше 2000 человек. Все они лишились крова, многие подверглись нападению мародеров на островах, где до 90% инфраструктуры было разрушено ураганом «Ирма» на прошлой неделе.

В Пуэрто-Рико также были жертвы и разрушения, однако не такие серьезные, как на Виргинских островах, островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

Кроме разрушений и человеческих жертв «Ирма» принесла на острова Карибского моря хаос и мародерство — большинство беженцев, прибывших в Пуэрто-Рико, уверены, что их дома будут разграблены.

«Они (мародеры — прим. ИА REGNUM ) приходят к нам с мачете, с огнестрельным оружием… они рушат дома, они причиняют боль», — описал ситуацию 61-летний Вильям Фонфабрис, беженец с Виргинских островов.

33-летняя Лачи Риверс, которая бежала с Виргинских островов с двумя детьми, рассказала, что ураган уничтожил ее дом, а то, что не уничтожила «Ирма» — автомобиль и ресторан — буквально «растащили на куски» мародеры.

Беженец с острова Сен-Мартен Луис Муноза Марин описал происходящее дома лаконично: «Это конец Сен-Мартен».

Напомним, ураган «Ирма» стал самым мощным и продолжительным ураганом за всю историю наблюдения на Карибских островах. Ущерб от урагана оценивается в $100 млрд. Погибли от урагана не менее 50 человек.