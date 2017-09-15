Последствия «Ирмы»: В Пуэрто-Рико прибыли тысячи беженцев
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 15 сентября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. В Пуэрто-Рико прибыл самолет ВВС США и следом направляется корабль беженцев с острова Сен-Мартен и Виргинских островов, пострадавших от урагана «Ирма», передает Reuters.
Известно, что общее число беженцев составляет больше 2000 человек. Все они лишились крова, многие подверглись нападению мародеров на островах, где до 90% инфраструктуры было разрушено ураганом «Ирма» на прошлой неделе.
В Пуэрто-Рико также были жертвы и разрушения, однако не такие серьезные, как на Виргинских островах, островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.
Кроме разрушений и человеческих жертв «Ирма» принесла на острова Карибского моря хаос и мародерство — большинство беженцев, прибывших в Пуэрто-Рико, уверены, что их дома будут разграблены.
«Они (мародеры — прим. ИА REGNUM ) приходят к нам с мачете, с огнестрельным оружием… они рушат дома, они причиняют боль», — описал ситуацию 61-летний Вильям Фонфабрис, беженец с Виргинских островов.
33-летняя Лачи Риверс, которая бежала с Виргинских островов с двумя детьми, рассказала, что ураган уничтожил ее дом, а то, что не уничтожила «Ирма» — автомобиль и ресторан — буквально «растащили на куски» мародеры.
Беженец с острова Сен-Мартен Луис Муноза Марин описал происходящее дома лаконично: «Это конец Сен-Мартен».
Напомним, ураган «Ирма» стал самым мощным и продолжительным ураганом за всю историю наблюдения на Карибских островах. Ущерб от урагана оценивается в $100 млрд. Погибли от урагана не менее 50 человек.