Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Круизный лайнер Silver Shadow сегодня, 15 сентября, доставил на Камчатку около 300 иностранных туристов, путешествующих по маршруту Аляска — Япония. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям.

Petey21 Круизный лайнер Silver Shadow

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Стоянка круизного лайнера Silver Shadow на Камчатке продлится всего один день, однако для иностранных туристов попытались максимально расширить программу. Их отвезут в этнокультурный комплекс «Кайныран», питомник ездовых собак, проведут по музеям Петропавловска-Камчатского.

«Если позволит погода, туристы отправятся в Долину Гейзеров», — добавили в агентстве.

Отметим, что именно судно Silver Shadow 11 мая 2017 года открыло круизный сезон на Камчатке — тогда на борту находилось 368 туристов, следовавших из Японии. В 2017 году круизные суда заходили в порт Петропавловска-Камчатского 12 раз, они доставили сюда свыше 5,2 тыс. интуристов.