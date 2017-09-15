Можно не платить: суд отказал экс-жене Потанина в иске на 215 млрд рублей
Москва, 15 сентября, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Отказ Наталье Потаниной, бывшей жене российского олигарха Владимира Потанина, в ее требовании о взыскании 215 миллиардов рублей подтвержден Московским городским судом, сообщает РАПСИ.
Уточняется, что судебные слушания проходили в закрытом формате — об этом просил Потанин.
Напомним, ранее Потаниной отказали в иске о взыскании с бывшего мужа 215 миллиардов рублей в Пресненском районном суде (Москва), после чего ее адвокаты подали апелляцию.
Представитель Потаниной Павел Коновалов, комментируя предыдущий отказ, заявил, что суд, по-видимому, руководствовался доводом о пропуске трехлетнего срока исковой давности.
Потанина решила взыскать с бывшего мужа деньги в рамках раздела совместно нажитого имущества. Она, в частности, претендует на доход от акций ЗАО «КМ Инвест».
Отметим, что олигарх развелся с женой в 2014 году.
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