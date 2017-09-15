Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Парк машин скорой помощи в Камчатском крае пополнится 15-ю транспортными средствами — их приобретут за счёт федеральных и региональных средств. Такое заявление сделала министр здравоохранения Камчатки Татьяна Лемешко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вадим Кондратьев Автомобиль скорой помощи

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Региональный министр здравоохранения напомнила, что из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгу направили 3 млрд рублей на покупку свыше 1,1 тыс. единиц техники. В 2017 году парки машин скорой помощи должны обновиться в 75 субъектах страны.

Парк машин скорой помощи на Камчатке пополнится 15-ю транспортными средствами — 10 приобретут за счёт федеральной казны, ещё 5 — за счёт средств регионального бюджета.

«Все автомобили полноприводные, северного исполнения и укомплектованы оборудованием для оказания скорой медицинской помощи», — сообщила Татьяна Лемешко.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года Правительство Российской Федерации выделило Минпромторгу 6 млрд рублей на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.