Сеул, 15 сентября, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Созыв южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином совета национальной безопасности последовал за данными об очередном пуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи, 15 сентября сообщает Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Ранее появилась информация о пуске северокорейской баллистической ракеты в сторону Тихого океана. Ракета проследовала над островом Хоккайдо (Япония).

После этого Есихидэ Суга, генсек японского кабинета министров, сообщил на брифинге, что ракета завершила свой путь на расстоянии две тысячи километров от мыса Эримо (Хоккайдо). По его словам, никакого ущерба от пуска на данный момент не отмечается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение ситуации на Корейском полуострове развивается на фоне принятия Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна. Северокорейское руководство в ответ на резолюцию, принятую по инициативе Вашингтона, обещало отомстить США.

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14 сентября в комитете Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявили, что Япония и континентальная часть США будут «обращены в прах и тьму».

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