Москва, 15 сентября, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Напряжённое отношение НАТО к российско-белорусским учениям «Запад-2017» вызвано политикой российской стороны, которая не готова идти на полную прозрачность. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил бывший руководитель информцентра НАТО в Москве Роберт Пшель.

Mil.ru На учениях

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«Полноценное наблюдение таких учений происходит на основе Венского документа. Россия ни одного учения с начала 90-х не провела в рамках этого документа», — заявил эксперт.

«Мы не понимаем, почему Россия не готова пойти на полную прозрачность, — отметил Роберт Пшель. — У нас неприятный опыт с последними учениями: там был очень агрессивный сценарий против НАТО, а после этого Россия принимала разные военные шаги, из-за которых у нас теперь такое напряжение».

Как сообщало ИА REGNUM, посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш заявил, что Россия проинформировала НАТО о деталях учений «Запад-2017» и пригласила наблюдателей. Однако посол призвал не переоценивать важность этих наблюдателей, потому что, по его мнению, их приглашение является скорее символическим жестом.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» стартовали 14 сентября. В них примут участие до 12,7 тыс. военнослужащих, в том числе около 7,2 тыс. человек от Вооружённых сил Белоруссии и около 5,5 тыс. от вооружённых сил России.